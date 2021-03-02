武漢肺炎肆虐逾一年，本港失業率創近17年以來高位，除了零售、飲食、旅遊業首當其衝外，封關、供應鏈斷裂亦對本地物流業深受影響。在市場上有一定市佔率、前新聞主播趙海珠丈夫經營的物流公司傳出財困，有倉庫「摺埋」，有些則欠租，兩人購入的貝沙灣豪宅歷年更四度加按。本報記者查詢向陳昊言查詢時，未獲得正面回應。

《蘋果》獲知情人士透露，前新聞主播趙海珠「富二代」丈夫陳昊言經營的物流公司一輝，疑似出現財政困難。有前員工指出，公司欲擴展海外市場，但投資失利，核心客戶如利豐、士多等客戶都中止合作，現時公司只有少量中港物流運業務。記者更發現，陳昊言及趙海珠聯名購入的貝沙灣千萬豪宅更歷4次加按。

員工：陳昊言接手公司後開始下滑

根據讀者提供的圖片顯示，今年一月一輝位於流浮山一個臨時倉庫當眼處，貼出欠租兩個月通知，拖欠金額達146萬元，並稱「因貴司一直沒有回覆及支付，將會採取有關行動並不作另行通知」，並指會於一月底前強制收回有關倉庫及其他使用地方。

《蘋果》曾到一輝位於流浮山的物流中心視察，發現該址仍有大量貨車出入，而除了一輝的招牌，下方亦有士多、京東等招牌。據知情人士透露，部份公司原是一輝的客戶，以分租形式提供貨倉及物流服務，但由於欠租，這些客戶轉為直接向業主租用倉庫。

另外，鄰近流浮山沙江圍的一個物流倉庫，一輝早前亦遷出，改由「物流張」張順宜的民生物流遷入。

而位於荃灣TML廣場的一輝辦公室，寫上「只接待已預約訪客」，內部燈火通明，堆有大量文件，仍有員工在內工作。有員工指，自陳昊言接手公司後，公司開始走下波：「佢好想發展海外市場，好似喺新加坡搞IT物流，但根本無相關人才，加上個市唔好，上年年頭武肺衝擊，公司開始炒人。」

《蘋果》就天水圍倉庫是否欠租事件向陳昊言查詢，對方指「我諗我唔係好應該同你講任何嘢」，並指「我唔應該同你講任何嘢，公司機密應該係公司嘅事」，並以開會為由掛斷電話。

聯名物業曾四次加按 疑為公司「填氹」

一輝官網稱，公司創立於1985年，為市場上領先的運輸物流服務商。業務包括跨境運輸、國內運輸、合同物流、倉儲配送、國際貨運代理、中港跨境快件等等，在中國多個省份及香港都設有分公司。網站多月來已沒有更新，「最新動態」要數到2019年1月，其Facebook連結顯示「該網頁已被移除」。

翻查資料顯示，趙海珠及陳昊言在2011年以公司「盛德集團」名義購買貝沙灣一低層單位，當時買入價為3,100萬元，但此後曾在2013、14、15及18年4次加按，在18年按揭文件中，借款人（Borrower）為一輝、抵押人（Mortgagor）為盛德、貸款人（Lender）為中銀，反映公司多年前已需要利用物業加按「填氹」。

至於荃灣辦公室單位由一離岸公司持有，董事之一為陳昊言，單位於2014年以2,268萬元購入，至2014至2018年同樣做了四次加按，借款人及貸款人同樣為一輝及中銀。

疫情未受惠香港物流業發展

去年疫情影響下，越來越多消費者改為網上購物，令物流需求增加，但疫情卻未能有效帶動香港物流業發展。另一方面，因中國多個城市封關，令本港轉口貿易生意受到打擊，即使政府在去年5月按《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）（第2號）規例》，推出豁免在內地設有業務單位進行物流、港口及/或船務業務活動的企業接受強制檢疫的申請機制，但相關措施未見有效幫助行業發展。

香港貨運物流業協會主席胡百浠表示，雖然近期本港進出口表現見起色，但物流行業表現參差，部分仍面臨經營困難，通常是一直幫本地零售客戶送貨，又或未成功轉型適應電商模式，「做中港貨運輸生意都未必好，因為司機每三日檢測一次，請人成本高好多。」

他表示，目前大部分物流公司的倉庫都是租用，但疫情期間大財團持有的倉庫為求保值，普遍都不願減租，物流公司在收入減少下，亦只好縮減倉庫規模，「租客同業主都係坐埋同一條船，租客做唔住要拖數，其實大家都唔想。」

胡百浠又指出，全球物流業藉疫情正加速整合，「以後會強強聯手」，一些有獨特優勢的中型公司將被收購，但其他中小企生存空間會更困難，「而家業界都係希望有得做就盡量做。」

根據香港海運港口局資料顯示，去年本港貨櫃（進出口）總吞吐量為1,796萬TEU（標準貨櫃），按年減少1.9%。首10月以進出口計，海運、河運、道路及空運總貨櫃量分別跌7.2%、1.1%、9.6%及7.2%。事實上，由於環球港口因疫情而有限度運作，導致運輸船舶在碼頭外排長龍，貨箱供應短缺，導致運費大升。

近日公佈獲順豐提出收購的嘉里物流（636），去年上半年業績顯示，其核心純利按年升26%至8.45億元，但當中「香港貨倉」業務顯著下跌，純利按年跌13%至2.34億元，盈利提升主要依靠國際貨運支持。報告提到，自2019上半年起公司出售香港兩間貨倉，令其業務對總收入貢獻減少，某程度反映公司看淡該業務發展。

趙海珠曾被指為「人生勝利組」

翻查當年報道，趙海珠爸爸是船員，她在將軍澳公屋長大，22歲香港大學文學院畢業，擔正無綫新聞女主播；25歲成為窩輪天后；29歲修畢工商管理碩士（MBA），在校園結識「富二代」男友，於2011年在印尼峇里結婚，現時育有一子一女，任職渣打香港財富管理高級投資顧問。

對於被喻為「人生勝利組」，她2013年接受傳媒訪問時不諱言：「人生的確走得比別人順利。」，並指「我係咪嫁得好？比我嫁得好嘅大有人在，其實冇得比較」。

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