【本報訊】外媒引述消息人士指，螞蟻上市失敗導致公司士氣低落，主席井賢棟對內安撫員工，揚言螞蟻終會上市。另有消息指出，螞蟻無視政府巨大壓力，拒絕交出更多用戶數據。

分析師：估值跌六成

目前螞蟻逾1.6萬名員工中，已有不少人獲授予股權激勵計劃（SER），股權激勵佔部份員工薪酬的一大部份。彭博引述消息人士指出，井賢棟在公司內聯網表示，SER的「短期變現方案」將在4月推行，又指集團最終將實現上市，對此始終充滿信心，同時強調當前的首要任務是按照監管要求整改業務。但有拒絕透露姓名的公司高管稱，4月份派發獎金後，公司將會面臨一波員工離職潮。

報道亦指，螞蟻去年7月暫停SER，以為11月上市作準備，至今仍未重新開展計劃，相信與公司估值出現不確定性有關。彭博分析師指，螞蟻上市失敗後，已三度下調其估值，認為現時公司淨資產不足1,080億美元，比計劃上市時跌約60%。

《金融時報》報道提到，現時螞蟻同意向國家支持的數據庫提供一些數據，包括個人身份、每月借款額和還債狀態。有知情人士指，人行將互聯網平台收集的數據稱為「公共產品」，對螞蟻僅分享小量數據表示不滿。而螞蟻擔心會嚇怕現有客戶，又以人行缺乏分析數據的專業知識和技術為由，拒絕交出數據。