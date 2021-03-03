會德豐地產旗下啟德Grande Monaco今日進行次輪銷售，推出68伙，市場指約10組客報到，共售出13伙。

發展商表示，今天錄得1組大手成交，為2伙3房單位，涉資4,368.6萬元，售價分別為2,171.2萬及2,197.4萬元，呎價26,200至26,500元。另今亦標售出3伙大單位，包括第1A座25樓A單位、30樓B單位及32樓B單位，售價2,245萬至2,820萬元，呎價27,146至29,344元，今日最高成交呎價為29,344元。Monaco及Grande Monaco於短短2個多月累沽453伙，佔可售單位逾82%，套現逾57億元。集團今年至今累售491伙，套現逾81億元，第一季有機會突破100億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日推售以兩房及三房單位為主，區內一直不乏換樓需求。九龍區今月有多個新盤開售，不排除部份客戶在比較下，延遲入市決定。

2月份即使農曆新年月， 但今年於疫情下，港人留港度歲，一及二手皆較往年暢旺，2月份一手約錄1,265宗。2月份中原地產住宅部佣金3.8億元，較上月微升約2%，但屬中原住宅部歷年最高業績的2月份。

3月份將有多個全新項目應市，加上疫苗開始接種，通關有望，投資氣氛將會轉好，料3月份物業市場將繼續受追捧，大牛市持續，料3月一手成交可達1,500至1,800宗，將以中價1,000萬以上成交比例佔多。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，GRANDE MONACO今日展開次輪銷售，續吸引不少向隅客捧場，不少客戶睇好啟德區前景，故今次再接再厲揀樓入市，美聯客戶中用家佔比約6成；另約4成為投資客，預期項目入伙後實用呎租可達40餘元，回報率約2.5厘。至於客源分佈方面，九龍區佔比較高，比例約7成，另新界區及港島區客戶，佔約3成。

布續指，隨着月內將有多個全新大盤登場，預期3月全月一手交投量可望料約2,000宗至2,500宗水平。至於二手方面，料按月增至約5,000伙水平。

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