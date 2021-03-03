今年以來，內險股中，中國太保（2601）升幅25%，2020年預測PE已升抵11.6倍，PB 1.51倍。中國財險（2328）今年以來只升3%，PE與PB都只及太保的4成以下，抵買得多。

1）2020年上半年，財險賺131.79億元人幣，按年跌22%，倒退只是因為繳付較多的所得稅；以稅前盈利計，按年仍增4%。上半年純利已相等於前年的54%，全年預測賺264億元人幣，預測PE低至4.3倍，較6年平均8.7倍折讓一半，只及太保的三成半。2021年，新落地汽車預料增長良好，有利汽車保險業務，財險預測PE進一步降至3.7倍。

今年PE 3.7倍

2）財險2020年預測PB僅0.6倍，較6年平均1.34倍折讓5成半，只及太保的40%。

3）2019年，財險每股派息0.461元人幣，2020年預測派0.50元人幣（一次過於末期派發），折合0.60港元，高息近10厘，全行最高，較同業平均高出5厘半。過去6年，財險平均股息率僅3.9厘，現在大增至10厘，是因為財險股價大跌，而股息則不斷上升。

4）大型內險H股，只餘財險沒有A股，亦即財險有回歸A股市場概念，是潛在利好因素。

＊財險現價6.08元，目標價重溫：9元，潛在升幅49%。大摩睇12元，中銀國際睇9.1元。

同場加映：鞍鋼（347）單日彈升15%，今年以來進賬32%。吼同類股中國罕王（3788）。

中國罕王生產鐵礦及建築材料，今年以來股價升只11%。2019年賺2.97億元人幣，往績PE 8.2倍。今年1月下旬發出盈喜，料2020年盈利大增30%，原因是高純鐵產銷大增，及鐵精礦售價上升，計落PE只有6.3倍。

公司上周又宣佈，轄下主力礦山遼寧「毛公鐵礦」透過勘探，發現6條具有經濟價值的礦體，資源大增16,320,000噸，已獲遼寧省自然資源廳正式備案。

中國罕王上月中股價1.76元，現價1.52元反低於當時，未反映盈喜及礦體資源大增等利好因素，趁低上車，以9倍PE為目標，可見2.17元，潛在升幅43%。

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