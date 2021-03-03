樓市熾熱，多個發展商積極部署參戰，刺激2月新增預售樓花申請涉及伙數增加至2,179伙，涉及4個住宅項目，當中包括恒地(0012)啟德發展項目、新世界(0017)柏傲莊3期、長實(1113)洪水橋項目及碧桂園(2007)九龍城項目。另外上月亦批出4份預售樓花同意書，共涉及1,519伙，當中包括長沙灣地王Grand Victoria 3期項目及會德豐旗下觀塘KOKO HILLS。

據地政總署文件顯示，上月共新增4份預售樓花同意書申請，包括恒地(0012)啟德沐泰街8 號項目，即恒地以近160億元向海航買入的兩幅地盤之一，涉及756伙，總住宅樓面約40萬方呎，涉及2幢32層高分層住宅及4幢5層高分層住宅。

另外新世界(0017)大圍站上蓋鐵路項目，柏傲莊3期亦申請預售樓花，涉及892伙；長實洪水橋項目，涉及341伙住宅單位，涉及51幢2層高洋房及5幢5層高住宅；而碧桂園九龍城賈炳達道142至154號重建項目亦申請預售樓花，涉及190伙住宅單位。

上月亦批出4份預售樓花同意書，其中近期正積極部署推售，由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯合發展的「長沙灣地王」西南九龍海濱新盤維港滙Grand Victoria 3期項目盡皆獲批預售樓花同意書，共涉1,437伙住宅單位，1至3期分別涉及524、525及388伙。另外會德豐旗下觀塘項目KOKO HILLS 2期都已經獲批預售樓花，涉及82伙。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！