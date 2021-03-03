繼新地(016)三年前與政府就西貢十四鄉大型住宅項目，以高達159億元完成補地價協議後，原本由恒地（012）持有的元朗和生圍低密度住宅項目，恒大地產(3333)兩年前以47.05億元向恒基(012)購入，據悉，項目已與政府達成換地補地價協議，涉及金額41.5億元，成為近3年來私人市場最大宗補地價個案，每呎樓面補價約4643元；恒大地產購入地皮及補地價達89.05億元，購入成本呎價9,972元。

在新界擁有大量農地的恒基地產，位處元朗米埔自然保育區邊緣的和生圍項目，乃集團經年發展項目，由收購漁塘及農地得來，早於2008年已獲城規會批准作濕地修復及低密度住宅發展，其後經過多次修訂方案，於2015年獲批建400個三至四層高洋房，乃近年新界規模較大全新洋房項目。直至2019年7月，恒地將這個經歷達廿年收購得來土儲，以47.05億元售予恒大地產，有關交易於去年完成。

項目總佔地約223.25萬方呎，其中有逾51萬方呎地方與米埔保育區相連，將會修復為濕地生態區，建屋的逾172.23萬方呎地盤，可建樓面約89.3萬方呎。恒大地產先後向恒基購入兩個新界項目，先於2018年以約65億元購入屯門掃管芴恒大‧珺瓏灣，翌年再購入和生圍項目，扣除補地價，單是購入兩住宅麵粉達112.05億元。

和生圍項目將提供洋房約268伙，最為市場矚目為項目中央設有一個三層高「超級皇宮屋」，大屋建有10個房間，備有2個客廳，設4部升降機及人工水景、大型庭園和專屬該大宅的私家路段等，大宅樓面面積達13.29萬方呎，連同其附屬建築物的樓面，總樓面達24.63萬方呎，料為全港最巨型獨立洋房，所佔面積為整項目樓面近30%。

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