【本報訊】財政司司長陳茂波「耍官腔」惹出禍。昨日他接受傳媒的視像訪問，被問及增加股票印花稅是否屬一次性操作，陳不置可否，被演繹為「不排除進一步提高印花稅的可能性」，投資者緊接在陳的講話後掟貨，港股兩小時轉瀉最多495點；到收市時，累計嚇走18.16億元北水。港股因為一番含糊其辭的說法慘失6,538.4億元市值，中、港散戶齊在網上謾罵陳茂波。

陳茂波昨早接受彭博視像訪問，主持人跟進港府上周增加印花稅的決定，提問加稅屬一次性決定，抑或有再增加的可能，陳當時沒有正面回答，僅指「在加稅消息後，港股隨金融市場有升有跌，交易額仍然巨大，政府繼續觀察市場及保持開放態度，據現有資料，不認為適度加稅會損害港股競爭力」。其後主持人提醒，在陳講話後恒指開始下跌，並提問：「陳司長，我想你看看彭博的威力，市場已因你稱不排除再加稅的言論有反應，你可否再詳談？」陳茂波略顯不滿回應說：「我解讀你剛才問題，是我們會否撤回印花稅。我並沒說會再提高印花稅，現階段我不會作出任何承諾。」

嚇窒北水 走資逾18億

翻查彭博終端機，恒指在昨早10時18分見頂，其時報29765點，錄313點升幅，並在10時41分轉跌。

彭博將「陳茂波不排除再上調股票印花稅」相關文章，在10時52分發放於彭博終端機。至11時10分更新刊文，指陳茂波目前不計劃進一步上調股票稅。港股兩小時左右便轉瀉最多495點，失守29000點關口，收市時仍挫356點，至29095點，成交額2,327.25億元；若由高位計，恒指一度回吐808點。

陳茂波在訪問中，堅持有關稅項對一般投資者影響較細，對高頻交易員亦只是成本的一小部份。然而，相關言論遭內媒瘋狂轉載後，內地股民也被嚇壞，北水淨流出18.16億元，平時的北水愛股慘成棄股，美團（3690）最傷，淨流出北水11.37億元，跌1.2%至362.4元；騰訊（700）隨後，淨流出4.24億元，被外界解讀生意會因加稅受損的港交所（388），亦被北水掟走2.97億元股票。

派糖花巨額行政費捱轟

陳茂波2017年接任財政司司長後，屢在公共財政政策進退失據，上任初期打着理財新思維的旗號，2018年因民怨壓力派錢，向合資格人士最多派4,000元，預算共為110億元，卻因審查繁複，行政費逾3億元，相比前財爺曾俊華2012年每人派6,000元，涉資380億元，行政費僅2億元，而陳派錢條件苛刻，有人只獲發4元。

另外，在同一場合，陳茂波被問及港府會否引入特殊目的併購公司（SPAC）制度，陳指港府已要求港交所及證監會，「我們認真研究此議題」，以進一步探討合適的上市制度以加強香港作為國際金融中心的競爭力，同時保障投資大眾的權益。