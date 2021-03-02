我的facebook專頁一直歡迎大家提問職場人生各種困境難題。我一向表明立場，問得我就要準備接受我清心直說，如果需要的不是當頭棒喝的警醒，只是想聽討好的說話、氾濫的同情，這些周街都有，何必問我？

我講過無數咁多次，做事容易做人難。工作不愉快最主要的原因都是人，可以是老闆上司、可以是同事下屬，話不投機半句多，最簡單直接的解決方法，就是搵工走人。之所以滿腹牢騷埋怨抱怨，是因為不想走或者走不了！我為很多讀者解答過，結果變成辯論會，如果認定我這個局外人不可能清楚內裏種種原因，認為我的看法解答偏頗不公平，為甚麼問我意見？再講，所謂公平，用甚麼準則角度量度才算公平？

既然辭職不是一個選擇的話，四周圍同人講自己有幾唔開心，不斷搵人認同、聲討，只會令自己更泥足深陷，逼自己入死胡同，我絕對不怕得罪講，根本就是自殺式的行為，除了繼續俾人玩，提供更多理由被針對，對保住份工可以繼續做落去有幫助嗎？當根本不想走的底牌被個個都睇穿的時候，只會招來更肆無忌憚的踐踏甚至侮辱。所以我一直勸告大家，不要貪圖貪戀一時的所謂安穩，把自己的意志鬥志磨滅，此地不留人，自有留人處，除非自己真的是一個一無是處的庸才。

做人最緊要對自己坦白，不論任何原因，說服得了自己就好，絕對不需要得到任何人包括我的認同。如果工作還是要keep住，就要好好想辦法如何能夠繼續留低。偏偏我這樣的勸告，結果招來指摘，那些老闆上司可以咁賤玩人，就是因為我這種人在助紂為虐，淨係識得叫人忍！

是咁的，莫講是無償無條件的解答，即使願意畀錢買我service，我都有權拒絕唔接唔做。以後再有同類型問題，我都一概不會再答，送上「以終為始」這個錦囊，仁至義盡！

張慧敏