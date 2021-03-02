【本報訊】超級豪宅重現逾百萬月租成交。九龍倉早前推出山頂種植道11號「巨無霸」1號獨立屋招租，發展商表示，上述逾萬方呎洋房獲租客以月租135萬元承租，呎租125元，為本港8個月以來第二宗月租過百萬元的大額豪宅租務成交，亦屬今年全港最大宗租賃個案。

本港經濟飽受疫情摧殘，但隨着疫苗陸續抵港及開展接種，市場憧憬經濟逐步走出低谷，超級豪宅亦接連獲市場承接。由九龍倉持有、會德豐負責招租的山頂種植道11號1號屋，洋房實用面積10,804方呎，前後花園面積達2,333方呎，發展商證實，大屋以每月135萬元租出，呎租125元。

另推兩洋房招標出租

翻查成交紀錄，本港對上一宗過百萬元住宅租務成交，為南豐集團旗下山頂加列山道7至15號單號屋，去年7月獲租客以月租高達140萬元承租，洋房面積11,002方呎，平均呎租127元。除上述兩洋房錄逾百萬租金外，過去一年已鮮見大額豪宅租賃成交，普遍月租徘徊10萬至30萬元水平。

建有7幢洋房的種植道11號，最大賣點乃項目擁有前望維港大都會海景之餘，尚有後方南區景致，乃少數山頂享有「兩邊」景致豪宅，每幢洋房設有車庫花園及升降機，實用面積由6,000至逾1萬方呎，其中3座屬出租項目。

發展商指，另以招標形式推出兩幢洋房招租，為2號及3號洋房，實用面積10,344及7,704方呎，招標日期首輪為3月9日，次輪為3月22日。

據悉，1號「巨無霸」洋房招租時，已獲本地家族客及國際企業高層人士洽租，租客須支付100萬元本票作為部份臨時按金之用。以全年租金計算，租客單是繳交一年租金已達1,620萬元，以一個太古城車位價值約200萬元為例，山頂「巨無霸」洋房一年租金夠買8個太古城車位或2個沙田第一城細單位。

77/79 Peak Road呎價破頂

除大額租賃再現之外，豪宅買賣亦轉活躍。繼長實（1113）以每方呎13.6萬元「天價」沽出西半山波老道21 Borrett Road頂層天池樓王後，會德豐地產負責銷售的山頂77/79 Peak Road再錄成交。

其中，77F號屋透過招標方式，以5.58億元沽出，洋房實用面積6,061方呎，連5,095方呎花園、1,624方呎停車位及1,772方呎天台，呎價92,088元創項目新高。項目首輪標售3幢洋房於兩周內沽清，總成交額逾17億元。