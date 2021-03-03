據《華爾街日報》，Google母公司Alphabet（GOOG）表示，計劃停止根據用戶瀏覽記錄派發專屬廣告，並不會使用或投資追蹤技術，以識別用戶在網站間的瀏覽記錄。

據報，Google希望推動行業擺脫使用追蹤技術，因為近年愈來愈多人關注私隱問題，公司亦受到監管機構的審查。Google的決定有可能受到同業的批評，因為很多公司利用追蹤技術，將廣告派發予潛在買家，以增加廣告的效率。根據數碼營銷諮詢公司Jounce Media的數據，Google佔去年全球數碼廣告開支2,920億美元中52％。

負責是次改革的Google產品經理David Temkin表示，如果數碼廣告不能解決用戶日益關注的私隱問題，公司將會冒著未來互聯網開放的風險。

Google去年已宣佈將在2022年停止使用「Cookies」，以取得用戶資訊從而派發專屬廣告內容的做法，但現在公司表示將不會建立替代跟踪技術，也不會使用其他機構開發的技術。

----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！