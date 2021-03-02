【本報訊】《蘋果》獲知情人士透露，前新聞主播趙海珠「富二代」丈夫陳昊言經營的物流公司一輝，疑似出現財困。有前員工指出，公司投資失利，核心客戶如利豐、士多（Ztore.com）等客戶都中止合作。記者更發現，陳昊言及趙海珠聯名購入的貝沙灣千萬豪宅更歷四次加按。

物流公司倉庫欠租

根據讀者提供的資料顯示，今年1月一輝位於流浮山一個臨時倉庫當眼處，貼出欠租兩個月通知，拖欠金額達146萬元，並稱「因貴司一直沒有回覆及支付，將會採取有關行動並不作另行通知」。

記者曾到一輝位於流浮山的物流中心視察，發現該址除了一輝招牌，下方亦有士多、京東等招牌。據知情人士透露，部份公司原是一輝的客戶，由於欠租，這些客戶轉為直接向業主租用倉庫。而位於荃灣TML廣場的一輝辦公室，寫上「只接待已預約訪客」，仍有員工在內工作。

有員工指，自陳昊言接手公司後，公司開始走下坡：「佢好想發展海外市場，好似喺新加坡搞IT物流，但根本無相關人才，加上個市唔好，上年武肺衝擊，公司開始炒人。」

《蘋果》就天水圍倉庫是否欠租事件向陳昊言查詢，對方指「我諗我唔係好應該同你講任何嘢，公司機密應該係公司嘅事」，並以開會為由掛斷電話。

翻查資料，趙海珠及陳昊言在2011年以公司「盛德集團」名義購買貝沙灣一低層單位，當時買入價為3,100萬元，但此後曾在2013、14、15及18年4次加按，在2018年按揭文件中，借款人為一輝、抵押人為盛德、貸款人為中銀，反映公司多年前已需要加按物業「填氹」。