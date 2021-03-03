中芯國際（981）發公告指，與荷蘭ASML採購生產晶圓機器。

根據協議，買單於2020年3月16日至今年3月2日之間就ASML集團向公司供應用 於生產晶圓的機器而作出，總代價為12.01億美元。翻查去年公告，與ASML買單總代價為5.38億元。

去年12月，美國商務部加大制裁，將中芯列入實體名單，意味着未經美國商務部的許可，美國公司無法向中芯國際提供技術與產品。

而ASML壟斷全球的最尖端光刻機技術，早前因美方施壓，暫停向中芯交付高端光刻機設備。

昨日有消息傳出，美國政府近期解除了對中芯國際在成熟製程上的採購禁令，使美國設備供應商近期恢復了對中芯國際的零組件供應和售後服務，14nm（納米）及以上將獲得解禁，但10nm及以下採取「推定拒絕」的審批政策進行審核，在一定程度上舒緩外界對於中芯國際消耗品儲備及設備的售後擔憂。

中芯今日升0.1%，報27.8元。

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