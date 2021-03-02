市值逾200億元的本港地產股（不包括中資），共12隻。今年以來，鷹君（041）及嘉里建設（683）最出色，分別大升27％及23％，共同點是升前的PB最低。現價的PB為着眼點，恒隆集團（101）同業中最抵買。

1) 12隻最大「港產股」，PB排列如下：恒隆集團0.29倍、鷹君0.31倍、嘉里0.35倍、九倉（004）0.40倍、新世界發展（017） 0.42、希慎（014）0.45倍、長實（1113）0.46倍、恒地（012） 0.51倍、信置（083）0.58倍、新鴻基地產（016） 0.59倍、恒隆地產（101）0.63倍、九倉置業（1997）0.66倍。12股平均PB 0.47倍。

2) 恒隆集團是恒隆地產的母企，過去15年平均PB 0.82倍，較子公司的平均1.06倍只折讓23％，現時折讓高達54%，大得離譜。新世界發展PB較新創建（659）只折讓25％。

3) 恒隆集團持恒隆地產57.94%，值508億元，較恒隆集團本身市值261億元高出近1倍。

PB較子公司折讓54%

4) 前年6月，主席陳啓宗兒子陳文博，持恒隆集團4.99億股（36.68％），過去1年半不斷增持，最新持股量5.29億（38.82％），最高增持價21.93元，最低16.23元。今年1月，基金Dodge & Cox增持110萬股，最新持1.22億股（8.94％），是第二大股東。

5) 2020年，恒隆集團股東應佔虧損15.41億元，不計應佔物業重估虧損43.75億元，仍賺28.34億元，以此計算PE為9.2倍。用同等方式計算，恒隆集團PE為20.9。恒隆集團PE較恒隆折讓56％。

6) 恒隆集團較子公司折讓大得離譜，可憧憬重組，例如恒隆集團股東獲送恒隆地產股份，或類似去年會德豐（前020）與九倉系的安排。如有重組，必然是折讓大的公司得益較大。

★恒隆集團現價19.2元，目標價26元，潛在升幅35％，折合PB 0.39倍，仍較恒隆地產的PB大大打了六折。如有重組，目標價另計。

同場加映：長和（001）上周四最高62元，在該日之前5日內彈升13％。昨日回落至57.8元，趁調整吸納。英鎊與油價上升，對長實有利。目標價重溫：77元，有水位33％。高盛睇82元，Morningstar睇78元。

何車