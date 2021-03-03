港股在周三抽升，恒指竟然可以爆上，收市時更升穿20天移動平均線29,860點。假若從恒指的點數升幅高達2.7%來看，港股似乎已從短期底作出明顯反彈。無奈，周三的大市成交只有1,850億元，是上月10日以來最低。傳統投資智慧告訴大家，升市無足夠成交，即是後市升幅有限。

反而，由於兩會在今周四開幕，但按以往歷史，港股都會在兩會期間轉弱，這可能與市場在兩會前炒上，而在兩會公佈消息並確實後便回落，相信今次又會歷史重演了。

現時恒指大約在29,000至30,000點遊走，加上港股已進入業績期，市場是會有波動的。不過，北水仍在香港股市搵食，只要大家眼明手快，跟着北水出入，賺兩餐是不難的，但要重演兩三周前的股票瘋升時代，機會是頗低的。

筆者預期港股在未來兩個交易日會出現回吐，所以不會重鎚出擊。然而，跌市總有強勢股，因此在下注上，筆者只會耐心等待強勢股出現，並作出短炒，希望能夠短線獲利。

至於考慮買入與疫後經濟復蘇有關係的股票，讀者可以考慮周大福（1929）。基於本地和內地疫情已差不多受控，加上全球經濟也將回復動力，因此周大福是一隻典型受惠股，特別是其股價已升至接近歷史高位11.76元，假若股價能夠升穿這歷史高位，周大福的股價將會有不俗的升幅。

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