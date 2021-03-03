外媒報道，新世界（17）旗下瑰麗酒店擬美國SPAC上市，集資約4億美元。

《路透》引述多名消息人士指，上市由瑞信及細摩牽頭。SPAC是特殊目的收購公司（Special-Purpose Acquisition Company），又稱空白支票公司（Blank check company），是首次公開招股（IPO）及借殼上市以外，近年較常見的上市方式。SPAC上市時沒有實質業務，須在特定時間內成功收購公司（一般為兩年），一般而言發行股票每股10美元。

新世界、瑞信及細摩均未有回覆該社查詢。

於美國SPAC上市近年日漸受亞洲商界歡迎，《彭博》早前引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠擬籌備SPAC上市，向美國證監會提交上市申請，最多集資4億美元（折合約31億港元）。而其次子李澤楷早已涉足SPAC市場，據報正建第3家SPAC，早前他已夥PayPal創辦人Peter Thiel成立兩家美國上市SPAC公司，累計籌集了約9億美元。

據高盛報告，年內有175家SPAC公司，共籌集560億美元，平均每個交易日為15億美元。單單2月份就有90家SPAC籌集了320億美元資金，發行量有史以來最大。該行估計，現時有1,030億美元的SPAC資金正尋找收購目標，未來兩年SPAC上市或產生逾7,000億美元收購活動。

而Dealogic數據亦與高盛大致相若，Dealogic指截至2月底，透過SPAC上市募集的資金已達600億美元，超過去年全年交易額70%。

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