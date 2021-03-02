【本報訊】有分析指今年將會有大量市民移民而賣樓，隨着放盤量急增，樓價有機會下跌。馬鞍山迎濤灣一名已移民台灣的70後業主，剛以916萬元沽出一個持有10年的物業。

青衣買家誤購凶宅同層

美聯物業陳少鴻表示，上述迎濤灣移民盤為1座低層H室，實用面積734方呎，三房間隔，享有海景，業主已移民台灣，去年12月叫價940萬元放盤，剛減至916.8萬元沽出，呎價12,490元，買家為租客上車。業主屬70後，於2011年11月以473.7萬元購入單位，現沽貨賬面獲利443.1萬元。

樓市出現小陽春，部份上車客盲搶樓下，誤購凶宅同層單位。市場消息指，青衣單日連錄兩宗這類成交。其中居屋青盛苑一個高層戶，實用面積381方呎，業主今年1月於自由市場以480萬元放盤，放盤約一個月，剛以470萬元沽出，呎價逾1.2萬元，屬高價成交。

有指買家在購入單位後，才得悉同層有單位於2009年發生墮樓命案，故即晚已取消交易，料獲退回訂金，而業主重新叫價480萬元放盤。

同區美景花園5座中層H室，實用面積329方呎，屬凶宅同層戶，業主原本叫價478萬元，放盤半年後，剛減至470萬元賣出，呎價14,286元，屬市價成交。據網上銀行估價，單位估價僅466萬元。

過去一個月，青衣已錄得最少4宗凶宅同層成交，美景花園佔兩宗，另一宗為曉峰園。