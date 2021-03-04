股權變動

●披露權益顯示，新世界發展（017）昨日獲鄭氏家族旗下周大福控股（CTF Holding）增持100萬股，買入平均價38.18元，涉資3,818萬元。增持後，周大福控股持有新世界44.7%股權，增加0.15個百分點。

新世界過去一年曾進行多次回購，而包括行政總裁鄭志剛等董事，亦曾以行使購股權變相增持股份，但以鄭氏家族旗下私人公司周大福控股增持，則是2017年以來首次。

●美高梅中國（2282）於2月26日獲對沖基金雪湖資本在場內及場外增持共1,250萬股，買入價分別為13.4015元及13.692元，料涉資約1.7億元，其持股量增加0.32個百分點至8.03%。

業績

●IGG（799）去年純利增長64%至2.7億美元，撇除股權激勵開支等經調整淨利則升62%至2.73億美元，派發第二次中期息26.7仙，多52%，另派發特別息26.7仙，全年計共派1.036元，按年增2.4倍。期內收入多5.4%至7.04億美元，當中佔收入85.7%的皇牌手遊《王國紀元》月流水（玩家付費額）突破6600萬美元新高。

內房

●中國海外（688）1至2月合約物業銷售額約235.61億元（人民幣‧下同），按年增加86%，已售樓面面積約112.6萬平方米，增長59.4%。今年首2個月連同於廣州和福州收購的兩幅地皮，累收購樓面面積約94.6萬平方米，應付出讓金約99.6億元。

●銀城國際（1902）2月合約物業銷售額約14.93億元，按年大增11.6倍，合約建築面積約64,903平方米，按年升10.8倍，平均合約售價約每平方米23,004元。

●碧桂園（2007）二月合同銷售金額約465.5億人民幣，按年增1.22倍；應佔合同銷售建築面積約526萬平方米，多1.09倍。

●佳兆業美好（2168）發盈喜，料去年未經審核溢利及經調整溢利按年分別錄得不少於35%及45%增長，主要因在管物業的建築面積增加、交付前及顧問服務量增加使收益增長，以及智能解決方案服務收益增長。

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