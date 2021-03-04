兩會前夕，金管局以《被低估的香港債券市場》為題撰文，預告債券「南向通」將於年內開通，能夠促成美事當然對香港金融市場有利，但債券之所謂被「低估」，更大程度是源於其門檻高、透明度低，但偏偏要把債券普及化卻會觸摸到既得利益者的生意，而令債券投資變得高大上。

長話短說，要是有關當局想不再讓債券「被低估」，最應該考慮的是，把入場門檻降低，拆細入場費、放寬參與資格至一般投資者，當然同一時間也要做好風險管理，如限制投資金額上限、限制所投資的債券等級。

在香港，諷刺的是投資窩輪、牛熊證等高風險產品沒有要求PI，兼且任由市場在明在暗賣廣告；相反，投資穩健的藍籌公司債券卻要PI，令不少小投資者望門輕嘆，買不到穩健如長和、新地、領展、港鐵等企業的債券。

傳統上債券被視為風險較低的投資工具，最大風險是發行人違約，而導致全盤損失，如果這都算是借口，或許可以在風險管理下更大工夫，方法也有很多，管治思維落後的香港，不應該一刀切處理問題，畢竟iBond就是先例，當然也可參考美國、新加坡等國的做法。

事實上在任志剛年代，2001年金管局旗下按揭證券公司曾經推過債券「零售化」，更提倡過把外滙基金債券的最低面額訂為5萬港元，及把外滙基金債券放在交易所上市，以方便投資者買賣，不過近年似乎已鮮為人知。

加上自雷曼事件後，官場和業界無人夠膽改革這個市場，而「迷你債券」這個詞彙也污名化，與當年的「信貸掛鈎票據」混為一談。

事實上要做好債券平民化，更大的暗中阻力可能來自銀行。試想像，一旦投資債券的門檻降低，銀行難免流失部分賺息差的生意，如把部份習慣做定存的投資者，轉型投資債券，享受更高回報。如是者，要在香港普羅大眾層面推廣債券，又談何容易？

大灣區國舅爺

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