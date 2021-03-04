美債息正常化嘅過程亦令股票估值被迫正常化，股價打個六折都仲係高，能夠每年盈利回報頂得住1.4厘資金成本嘅科技股原來都唔係好多，呢個亦形成幾近冇PE嘅美團（3690）遠遠跑輸30倍forward PE嘅騰訊（700）嘅原因。目前債息正常化已成定局，高估值股份嘅掙扎期相信會持續好一段日子，但不代表好股已見頂。

爭扎期過後，就如股神嗰句，慢慢從股價會睇到邊一隻高估值股份喺度裸泳。以電動車板塊為例，中美矛盾升級，市場驚影響到稀土、鋰電供應鏈從而打擊電動車供應量，本身係完美估值嘅Tesla股價回落好正常，蔚來、理想、小鵬亦由高位唔見一截。幾隻股裏面，Tesla規模大之餘亦掌握國際化供應鏈，有如蘋果一樣，未來受打擊程度偏小，目前只待估值回落至更合理水平。大家亦要時光倒流去升浪之前，小鵬一直被指CS做得差，估計未來難有翻頭客，會相對開發能力較強嘅蔚來、同背靠美團嘅理想差啲，呢啲就係未來嘅分野。

至於光伏板塊情況原來更不妙，因為光伏玻璃生產雖然講求技術同成本優勢，但係標準化產品面對行業供應增加，形成光伏玻璃股無差別下跌，未來走勢亦變得冇差別。

新經濟板塊齊齊爆升嘅日子已過，但絕非盡頭，未來日子係要分辨贏家輸家，趁跌市吼位買贏家，大家都識講，但最重要係要識分，呢一點日後詳談。

晉佳

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