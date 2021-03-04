團結香港基金舉辦填海論壇，發展局局長黃偉綸指政府大方向認為填海是唯一增加土地供應總量的來源。他預計香港人口到2041年將會上升至811萬人，面對將來住屋、教育、社會福利及休憩等需求，有必要探討填海問題。

黃偉綸續稱，即使交椅洲約1,000公頃，再加上龍鼓灘及屯門西約440公頃的填海計劃，在十多年後填海得來的土地總量會在8.5%左右，該比例仍會較新加坡及澳門為低。

同一場合的合和主席胡應湘表示，填海成本效益要視乎管理及執行方法，建議引入香港以外的發展商。他亦提及中國現時填海及基建的技術相當成熟，又認為政府可與私人發展商協商如何分配填海所得土地。

科大工商管理學院兼任教授陳家強認為填海成本高，惟經濟效益及回報吸引，指公私合營能夠共同承擔風險。他表示，東大嶼填海項目融資渠道多，政府可發行基建項目融資債券，相信以項目前景而言會受投資者歡迎。

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