油股在近年風光不再，今年亦繼續霉運，曾經是萬億市值的中石油（857），在剛剛的恒指季檢被踢出國指，雖然仍保藍籌之位，但比重已變成可有可無的0.5%，而中海油（883）亦被美國政府制裁，紐交所宣佈其預託證在下周二退市。

作為舊經濟股，油股在疫情這一年來都冇運行，去年期油試過負油價，三桶油都創十年低位，同現價比，中石油從低位升23%，中石化（386）升34%，中海油升42%，即使唔同新經濟股比，在舊經濟中都相當落後。但隨着英美等地開始陸續打疫苗，經濟活動回復正常是指日可待，所以期油在今年都累升了23%，表現相當不錯，而近期令金融市場震盪的主因，係大家忽然開始驚印錢太多，經濟好轉的同時會帶來高通脹，致十年美債息由年初的0.9%，升至上周的1.6%，在通脹的世界裏，油價自然越推越高，所以昔日被唾棄的油股，又有返值博率。

如要三揀一，肯定會揀中海油，業務是上游為主，最受惠高油價，今年累升26%，亦最跟得貼期油的升幅。近日油價及債息皆從高位回落，能否進一步破位，相信要睇美國周五公佈的非農新增職位，萬一開個靚數，雖代表經濟續好，但通脹預期會再次升溫，屆時息同油價都會齊升。

有戰友見到紐交所會將中海油預託證退市，諗住當日才撈貨，博係中移動（941）翻版，外資狂沽就尾市出擊，但其實搞錯晒啦，幾隻電訊股被狂沽，幾百億北水力接的那天，是MSCI將他們剔除，並非紐交所將他們除牌，而MSCI亦在上月26日將中海油剔除，當日成交有166億元，相信最大的沽壓已過，加上近期連日回吐補返個上升裂口，如要搵隻舊經濟股戥吓倉，中海油幫到你。

青冰

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