雖然潘蘇通私人持有的何文田站一期物業發展，已經相讓予鷹君（041），港鐵（066）並與鷹君簽訂更替合約，不過市場消息指，稱擁有該上蓋「優先購買權」的長實，將正式狀告潘蘇通，明天將會在高等法院開庭審理。

長實與高銀去年簽定的重組協議中，就有關項目存在優先接受或拒絕權契據（a deed of right of first refusal），若有關潛在買家出價收購該項目部份或全數權益，長實可享有優先購買權或提出拒絕。不過市場消息指，最終重組協議的貸款未有支取，而高銀亦有向長實等相關人士支付約1.5億元的費用。

市場消息指，原先潘蘇通一方在擬出售何文田上蓋發展權時，曾經與長實接洽，而長實則開了一個「不可能完成的條件」，而其時是繳付港鐵費用死線前數日，惟潘蘇通一方最終尋得鷹君願意接手，而據了解，潘蘇通一方再向長實提出是否不願意以更好條件接手，其「口頭上」否決。

本報曾向長實查詢事件，其2月21日時曾指出：「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」惟本報早前再向長實查詢時，至今未獲回應。

潘蘇通發言人亦未有回應事件。

港鐵於於2016年推出何文田站一期項目，當時由高銀金融以補地價約62.8億元投得地皮，其後再將權益售予高銀主席潘蘇通。高銀曾指項目總發展成本為130億元，項目已獲批圖則，可建5幢樓高24至25層的住宅大廈，另設有2幢1層高的會所，提供約800至1,000伙分層單位，合共涉面積約73.98萬方呎。

長實奪回項目左右為難

長實出手控告潘蘇通，亦要從鷹君手上取回地皮購買權，引致尷尬局面。長實資深顧問李嘉誠與已故鷹君創辦人羅鷹石是潮州同鄉，雙方交情非淺，同樣在60年代以華資身分搶佔香港房地產版圖，無獨有偶，鷹君與長江集團同樣在1972年上市。

李嘉誠在生意上與羅氏家族同聲同氣，羅鷹石長女羅慧端早年成立的建築公司，亦經常承接長實工程訂單。就連鷹君爆發爭產事件期間，商界有傳李嘉誠也有出面調停。鷹君主席羅嘉瑞亦與李嘉誠一家非常友好，其個人亦曾經以「傳奇」來形容李嘉誠的成就。

至於在廣東韶關出生的蘇潘通與李嘉誠的關係，較為人知是深水灣道鄰居，潘蘇通2017年大手斥25億元買入深水灣道75號獨立屋，李嘉誠的大宅就在79號。成功搬入富豪匯聚之地後，雙方在商業便有交手，高銀於2018年成功以高銀金融國際中心抵押，獲得長實一筆逾102億元貸款，年利率高達8厘，一年後才改由德銀牽頭財團放數。

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