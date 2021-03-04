香港曾連續25年蟬聯世界經濟自由度排名第一，如今被美國傳統基金會剔出排行榜，正式宣告香港只會被視為中國其中一個城市。

習近平強調愛國者治港才能確保一國兩制，並解決香港深層次問題，可是由政改失敗之後，到統戰港商、上市公司改姓黨，到《逃犯條例》修訂、《港區國安法》，每件事都令香港的營商環境越變越差，深層次矛盾亦只有越陷越深。

本報早前曾統計有逾百間在香港上市的企業已修改公司章程，確立黨委權力，令中共的利益可凌駕於股東利益之上。David Webb當時就批評港交所為罪魁禍首，將潛規則變成白紙黑字的公司條文，竟容許有明顯利益衝突的國有組織，以大股東身份投票，這是國際金融中心根本不可能接受的行為。

中共作為港交所最大單一客戶，在香港上市的國企、央企，包括中石油（857）、中石化（386）、工商銀行（1398）、中國銀行（3988）、交通銀行（3328）、中信股份（267）、中國神華（1088）、及建設銀行（939）等，早在2018年時更改公司章程，確立黨委地位，而這些國企、央企公司主席，通常身兼黨委書記，權力凌駕董事局權力，小股東亦無力阻止。

習近平的全面管治，近年不斷加強統戰港商，當中新地（016）更委任前潤地（1109）主席兼潤地黨委書記吳向東為獨立非執董，是四大地產商中首次有共產黨員加入董事局，而且主席兼董事總經理郭炳聯，以及獨立非執董李家祥同任全國政協委員。

恒地（012）主席兼董事總經理李家傑及李家誠分別為全國政協常委及北京市政協港區委員，旗下在內地銷售燃氣的港華燃氣（1083）執行董事兼營運總裁紀偉毅及獨董李民斌，分別是南京市政協委員及港區全國政協委員；長和系過往曾有多名董事任職政協委員，但現時只有主席李澤鉅及電能（006）獨董胡定旭出任全國政協常委。胡定旭更身兼多職，出任多間醫療股獨董、國務院醫改小組委員、國家衛生和保健委員會顧問等；新世界（017）主席鄭家純之前曾出任第十二屆全國政協常委，而執行副主席鄭志剛則現為天津市政協委員。

中共在去年印發《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，要求民企政治方向要與中共「同聲同氣」，還要做到愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的四個典範。武漢肺炎爆發，中聯辦就發稿要求香港地產商對內地支援，李嘉誠基金會、嘉華（173）、新世界、恒地、恒隆（101）及九倉（004）都榜上有名，當中李嘉誠基金會捐款1億港元，其餘則捐1,000萬至2,000萬元人民幣。

2019年反送運動期間，30多間中資企業高層，包括中石化、中移動、中遠洋、招商局、中國中鐵、保利集團、中石油、中國建築等，被攝得直接駕車駛入禮賓府，與林鄭月娥單獨會面，討論針對央企未來在港發展的計劃。消息指中共當時要求國企在香港加強投資及擁有更多控制權，同時為當前政治危機降溫，事件被外界視為特區政府與中共的交易。

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