陽光紙業（2002）1997年上市，現價1.96元，較當年調整後招股價3元，潛水三成半，而2020年預測盈利4.4億元人幣，則較當年1.33億元人幣高出2.3倍。

1）2020年上半年，陽光營收28.37億元人幣，按年微跌7%；純利2.06億元人幣，按年大增68%；營收下跌而盈利大增，最大原因是行政開支由2.18億元人幣大減至1.54億元人幣，其次是利息開支由1.14億元人幣降至0.98億元人幣。

集團以生產牛卡紙、紙管原紙及專用紙品為主，新項目瓦楞紙生產線開始投產，產品更多元化。

陽光紙業PE 3倍

2）陽光去年下半年盈利估計略高於上半年，全年預測賺4.4億元人幣，按年增長26%，預測PE 僅3倍，較6年平均5.7倍折讓近一半，亦是同業中最低。大龍頭玖龍紙業（2689）預測PE 7.5倍，二龍頭理文 造紙（2314）9倍。

3）陽光2020年預測PB僅0.46倍，較6年平均0.53倍折讓逾一成。玖紙為1.15倍，理文1.13倍。

4）陽光市值16億元，只及玖紙不足3%。大股東吳蓉撙41.98%，2019年4月至今一直不變。

＊陽光上月最高2.8元，現價1.96元，調整過大，可以上次高位為目標價，潛在升幅43％，折合PE不過4.3倍。

同場加映：彭博綜合券商預測，恒生科指成分股中，以昨日跌後股價計，微盟（2013）負PE/PB 24倍、京東健康（6618）負PE/PB 15倍、平安好醫生（1833）負PE/PB 6.8倍、阿里健康（241）PE 671倍 、美團（3690）PE 410倍 、明源雲（909）PE 315倍、眾安在線（6060）PE 89倍 、中芯（981）PB 75倍、京東（9618）PE 44倍 、騰訊（700）PE 44倍 。

阿里巴巴（9988）預測PE 22.7倍 ，是騰訊的一半，較上段高估值的恒科股實際得多，亦較恒科指數預測的PE 43倍有近一半的折讓。現價已將螞蟻當作有一段長時間不能上市，消息不大可能再壞。一旦曙光露出，否極泰來，估值將有修復。現價227.2元，大行平均設目標價317.4元，潛在升幅40％。麥格里睇365元，國泰君安睇364元，分析報告上月發出。

何車

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