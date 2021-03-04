經營海港城及時代廣場的九倉置業（1997）公佈去年業績由盈轉虧，錄得虧損78.54億元，不計投資物業重估虧損，基礎淨盈利減少24%至74.79億元，其中零售銷售額下跌24%，商場營業現金流淨額下跌36%，酒店收入下跌58%，每股基本虧損為2.59元。

主席吳天海表示，因疫情打擊零售市道，集團去年業績表現乏善足陳，形容今年市況是「天陰有雨」，難以斷言最壞情況是否已過，「大雨暫時就過咗，好難講仲會唔會落大雨，至於幾時先晴朗，好大程度要睇疫情發展。」他指，旗下商場於去年第四季銷售已重拾升軌，現時僅有1月零售數據，未能評論年初表現，惟人流於農曆新年時有好轉，如停車場爆滿等，反映本地消費已復甦。

九置去年因市場租金調整影響收入下跌，吳天海表示，釐定續租租金時須視乎租戶對市場信心，除了考慮現時情況，亦須預估明年及後年的表現。他又稱，去年已為租戶作出租金寬減，主要因當時租戶支付租金較高水平，現時隨著租約屆滿，新租約作出租金調整，商戶負擔已減輕不少，會考慮是否支援舊約租戶，惟寬減租金為「零和遊戲」，要待市道好轉才能達至雙贏局面。

早前LV及FENDI分店撤出時代廣場，吳表示，不會評論個別商戶情況，惟大部分奢侈品零售商已改變對香港看法，「佢地覺得香港無咁重要，選擇減少香港投資，唔喺單一商場遇到嘅問題，而喺（品牌往）內地市場發展嘅大趨勢，無辦法阻擋。」他認為，品牌縮減店舖時，會考慮租約長短等因素，並稱一方面有品牌看淡市場，另一方面亦有品牌逆市擴充，對市道並非絕對悲觀。

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