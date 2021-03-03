【本報訊】本港零售業持續低迷，1月總銷貨價值按年跌13.6%，遜預期的跌11.7%，為連續兩個月擴大跌幅。香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，市民在放寬限聚令下消費意欲仍低迷，未來兩、三個月即使銷貨額回升，但比較去年低基數下，反映的只是假象。而政府派發的5,000元電子消費券，料會流入餐飲、超市等領域，對高單價的奢侈品幫助不大。

統計處公佈，1月本港零售業銷貨額臨時統計數字為326億元，按年跌13.6%，但較去年12月回升3.9%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量臨時估計跌14.5%。部份類別的銷貨價值按年跌幅顯著，珠寶首飾類跌31.7%；衣物、鞋類跌23.4%；燃料、百貨公司及食品跌11%至17.4%；另電器及耐用消費品分別升28.2%及21.8%。

網上銷售數據大升92%

若按月比較，食品及其他消費品分別升12.45%及16.69%，珠寶首飾升9.28%；百貨公司類跌9.52%；燃料、耐用消費品及電器則跌2%至4.16%。另外，當局首度發佈網上銷售數據，臨時估計為24億元，按年升92.1%，佔總銷貨7.3%。有關數據自去年開始搜集，去年全年網購額205.9億元，佔整體6.3%，當中從去年1月12.3億元增長至12月27.2億元。

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，1月零售業處境與去年12月相若，均受到限聚令影響，唯一分別是超級市場由12月按年升11.7%轉跌9%，相信是疫情下拜年活動減少所致。她認為，雖然限聚令已放寬，但市民購買意欲低迷，仍着重日常生活消費，料及至3月零售業也不會理想，復蘇之路很漫長，「都係一步一步，唔會有爆發性增長。」

未來兩月回升屬「假象」

她又稱，去年2月及3月面臨最壞情況，在低基數下未來兩個月銷貨額會回升，「不過都係假象嚟」，認為與2019年比較才能反映情況。她引述數據對比2019年同期，指2月便利店及電器銷售已持平，其次是家具、百貨公司等跌幅只有單位數至中雙位數，但眼鏡、珠寶鐘錶、服裝、汽車等跌幅仍有三至八成，情況嚴峻。

對於政府派發5,000元電子消費券，謝太指零售商反應分化，主要認為有關金額會流入餐飲、超市、日常用品等領域，對高單價的奢侈品幫助不大。她又促請政府關注電子支付供應商，可減收或豁免有關交易收費，又或由政府給予津貼，以減輕小商戶增設電子支付設備的負擔。

政府發言人表示，鑑於本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業經營環境在短期內仍然困難，如果疫苗接種計劃取得預期效果，應有助零售業及經濟復蘇。