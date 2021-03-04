樓市交投急增，教會趁機沽貨離場。據土地註冊處資料顯示，九龍城御‧豪門中層A室，實用面積1,014方呎，三房間隔，剛以1,900萬元連車位沽出，呎價18,738元。原業主為中華無原罪聖母女修會信託人法團，於2010年以1,487萬元連車位買入，沒有向銀行承造按揭，現賣出物業，賬面獲利413萬元。

逸瓏灣低市價兩成蝕賣

豪宅市場仍見損手個案。據土地註冊處資料顯示，大埔白石角逸瓏灣II大廈5座極低層B室，實用面積1,655方呎，4房間隔，登記以2,399萬元賣出，呎價14,495元，比市價約3,000萬元低兩成。原業主2016年9月以2,669.6萬元一手買入，現轉手賬面蝕讓270.6萬元，連使費料實蝕逾400萬元。區內代理表示，單位曾於市場以3,500萬元放盤，惟最終造價比開價低1,101萬元或31%。

據知，上址原業主的相關人士，原本持有同區天賦海灣6座頂層A室「天池屋」，實用面積2,298方呎，另設逾3,250方呎天台並設有私家泳池，享有全海景，業主曾以7,280萬元放盤，心急沽貨下，今年1月以5,280萬元成交，呎價22,977元。單位於2012年以6,785.9萬元一手買入，是次轉售賬面勁蝕1,505萬元，即劈價22%沽貨。若計及釐印費及佣金等開支，估計實際損手逾1,700萬元離場。資料顯示，原業主早前曾捲入錢債官司，料財務出現問題而蝕讓賣樓。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！