恒地（012）旗下元朗唐人新村洋房現樓新盤尚悅．天城最新公佈4項付款計劃，料最快下周公佈銷售安排。

恒地營業（一）部總經理林達民指，尚悅．天城新近推出90天即供按揭計劃、120天發展商優惠按揭計劃、730天長成交期計劃，以及730天先住後付計劃等四大付款計劃。值得留意的是，上述兩項730天付款計劃，均可享發展商特惠備用按揭，當中備有高達八成按揭。

林達民續指，上述四項付款計劃針對換樓客群的需要，與近期新盤撻定情況無關。至於項目現時累計參觀人次高達4,000人，料最快下周公佈銷售安排。

項目最新推出四項付款計劃，包括90天或120天即供付款計劃，即買家簽署臨時買賣合約時需支付樓價5%，而簽署正式買賣合約時再支付樓價5%，並於90天或120天內支付樓價餘下90%。

至於730天長成交期計劃，買方於簽署臨時買賣合約時支付樓價5%，並於730天內支付樓價95%；而730天先住後付計劃，買家除了於簽訂臨約時支付樓價5%，另需於30天內再支付樓價5%，即可提前入住。

上述兩項730天付款計劃，買家可向由發展商安排的財務公司，申請備用按揭貸款，貸款額最高為樓價八成，並享有特惠利率。

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