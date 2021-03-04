本港自去年底撤銷工商舖雙倍印花稅，帶動相關物業屢錄大額成交個案。繼早前新加坡豐樹基金以高價投得區內地皮，以及佳明集團購入區內兩幅農地，另粉嶺樂業路全幢工廈，最新以2.7億元易手。

第一太平戴維斯蕭兆新指，粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢，原由華基地產投資有限公司持有，物業樓高9層，地盤面積約8,773方呎，總樓面面積達43,836方呎，新近以2.7億元易手，呎價約6,159元。據了解，項目共設有53伙單位，面積約600至1,800方呎；原業主最初擬拆售單位，售價由300萬元起，惟及後獲買家洽購，遂全幢售出。

共居空間Weave Living 2.95億購西半山物業 擬打造成多戶房屋

世邦魏理仕指，西半山醫院道6至8號全幢物業，樓面面積達20,430方呎，新近獲Weave Living以2.95億元收購，呎價約14,439元。Weave Living創辦人兼行政總裁Sachin Doshi指，集團將改造物業成多戶房屋（Multi-Family）項目，預計於今年第三季推出市場。

灣仔道126號全幢意向價1.5億放售 三年跌價兩成半

近月工商舖市場氣氛回暖，不少業主陸續放售手上大額物業。灣仔灣仔道126號全幢商住大廈新近則於市場上放售，意向價約1.5億元，較三年前跌價兩成半。

中原工商舖蕭志浩指，灣仔灣仔道126號全幢，地盤面積約865.27方呎，現為一幢樓高6層的商住大廈，其中地下為商舖，面積約838.66方呎；1樓則為寫字樓，面積約853.18方呎；至於2樓至5樓為住宅單位，每層實用面積約459.6方呎。物業最新以1.5億元連租約放售，以項目每月總租金收入約35萬元計，租金回報約2.8厘。

翻查資料，上述物業早於2018年委託代理標售，當時意向價為2億元，即最新意向價較三年前跌價5,000萬元或兩成半。

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