雖然樓市氣氛轉好，但一些貴價屋苑仍然錄得減價蝕讓。

市場消息指，黃竹坑深灣9號2座高層C室複式戶，實用面積1,355方呎，4房間隔，業主原本叫價5,250萬元，買家還價後，以4,700萬元連車位沽出，較銀行網上估價4,220萬高約480萬元。區內代理指出，單位室內連豪華裝修，加上享有遊艇會靚海景，故造價理想。

原業主早於2012年以4,476萬元購入單位，持貨約9年，賬面獲利224萬元離場，升值僅5%，若扣除釐印費及地產代理佣金等支出，料僅平手離場。

中原地產許秋偉表示，近日二手交投活躍，九肚山玖瓏山月瓏閣3座中層E室，實用面積692方呎，2房間隔，放盤時開價1,030萬元，議價後以930萬元易手，呎價13,439元。據了解，原業主於2014年以951萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位賬面蝕讓21萬元離場。

柏傲山零議價3,600萬沽

中原地產陳家鴻表示，北角柏傲山6座中層B室，實用面積1,155方呎，4房間隔，業主零議價下以3,600萬元沽出，呎價31,169元，屬高價成交。原業主2014年以約2,652萬元一手買入，持貨7年賬面獲利948萬元。

新婚客睇樓兩小時即買嘉湖

中原地產文家輝表示，置業需求強勁，天水圍嘉湖山莊延續上月旺勢，啟動換樓鏈，本月首3日錄5宗成交，全屬3房單位，平均呎價約10,518元。分行剛促成賞湖居5座低層G室成交，實用面積548方呎，三房間隔，外望開揚園景，叫價590萬，議價後以586萬元沽出，呎價10,693元。

文家輝指，新買家為同區準新婚客，為結婚做準備，眼見市況暢旺，睇樓後即時還價，經過兩小時議價後，見業主肯減價4萬元，即晚決定入市。原業主1994年4月以198萬元買入單位，持貨近27年才轉售，賬面獲利388萬元，單位期內升值1.95倍。

投資者一口價800萬購海堤灣畔

中原地產吳楚興表示，東涌二手交投持續暢旺，盤源急速消化，部份買家無睇樓搶盤入市。海堤灣畔2座極高層H室，實用面積573方呎，兩房間隔，屬全海景優質戶，於無樓睇情況下以一口價800萬元沽出，呎價13,962元。新買家為投資者，見市況暢旺，放盤不斷減少，上址屬優質盤，租售潛力大，為奪心水盤，不議價火速承接。參考同類型單位市值租金每月約1.6至1.7萬元水平計，預計租金回報約2.5厘。原業主於2008年以275萬元買入單位，持貨約13年轉售，大賺525萬元離場。

沙田第一城大戶1,180萬沽今年新高

世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城錄得大單位成交，為5座中層C室，實用面積853方呎，三房間隔，放盤時叫價1,260萬元，減價80萬元，以1,180萬元沽出，呎價13,834元。原業主2017年12月購入上址，當時作價800萬元，持貨3年多至今沽售，賬面獲利380萬元離場，單位期內升值48%。

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