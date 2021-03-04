各位蘋果財經讀者大家好，又來到星期四，港股本週表現，比林峯「經典金曲」《Chok》還要波動，日升日跌大上大落，波動性之大某程度上竟然跟「波」有關。

財政司司長波叔接受Bloomberg訪問，相關內容被中外媒體轉載，竟然出了兩個截然不同意思標題，究竟是講者詞不達意？還是記者錯誤理解？這個並不是我關心重點，反而更感關注的是，上調股票交易印花稅，真的不會影響香港金融市場嗎？

不要說其他，從客觀數據來看，自從財政預算案宣布，上調股票交易印花稅後，北水流入本港趨勢明顯放緩，若說上調股票交易印花稅，不會對本港金融市場競爭力帶來影響，這個論點實在站不住腳。當股份交易印花稅，比佣金還要貴，絕對會影響入市意欲。

舉個例子說明，好像今日開始招股，來港作第二上市，在美國上市的中概股汽車之家（ATHM），先不談股份基本因素也不說印花稅交易成本問題，這隻新股一手入場費高達二萬多元，那麼美股呢？當然是可以一股一股買，入場費明顯低得多。因此對於本港投資者而言。直接買入美股，某程度上除了有偷步效果，從交易成本和入場費角度來看，可能更加上算。

此外，筆者早前曾作預測，本港新股瘋狂情況有機會急降溫，昨日上市錄得超額認購過千倍的的賽生藥業（6600）股價表現不似預期，更曾一度跌穿招股價。上述情況反映新股上市首日，「喪升」兩三倍竟然被視為合理情況已不復再，大手入飛孖展抽新股絕對要三思而後行。

雖然港股昨日顯著上升，但昨晚美股科技股出現小股災，「契媽」Catherine Wood投資旗艦ARK innovation ETF大跌超過6%，科技股全線向下，相反股神巴菲特投資旗艦Berkshire Hathaway股價則再創歷史新高。

上述情況反映了什麼呢，或許就是霎眼嬌美艷，比不上能經歷時間考驗高貴氣質。當資金重返傳統舊經濟股懷抱，例如美國銀行股價再創新高，本港投資者也可以沿用同一思維，短線而言派息政策比較穩定的內銀股，相信有機會繼續跑贏大市，再加上兩會憧憬，傳統舊經濟行業包括鋼鐵丶水泥丶稀土等行業，亦有望獲得資金青睞。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

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