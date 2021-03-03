【本報訊】10年期美債孳息周三回升，還有獲稱「小非農」美國ADP就業數據表現欠佳，紐約股市周三早段個別發展，標指與納指下跌。

10年期見1.48厘

美國國債孳息急升，10年期美債孳息昨回升至1.48厘水平，10年期美債孳息於上周四觸及1.6085厘，逾1年高。5年期美國通脹保值債券（TIPS）昨升見2.506厘，為2008年新高。

聯儲局理事布雷納德稱，美債孳息急升速度引起她的注意，聯儲局仍要一些時間才調整貨幣政策，因為美國仍未達致全民就業，通脹亦未回升到2%目標水平。不過，華爾街著名投資巨擘Guggenheim Partners投資總監Scott Minerd前日指，美國國債孳息升勢難持續，更預測美債孳息於未來18個月後，可能出現負值或非常接近零。他指自1980年初，債息下行趨勢未現逆轉，每當有人透過新息率預測牛市結束時，債息往往進一步下跌。

他又指，美國國債為最安全與流通性高的資產類別，只要美國聯儲局及華府提供龐大財政刺激措施，交易員將沽債，令債息向下。據該行模型預估，5年期美債孳息或跌至0.1厘的紀錄低位，屆時10年期美債孳息將降至負利率區間，料明年1月見負0.5厘。

美國人力資源服務機構ADP昨公佈，2月私人企業新增職位錄11.7萬個，少過預期22.5萬。約本港昨晚10時45分，道指報31443點，升51點，納指報13282點，跌76點。