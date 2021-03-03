【本報訊】保誠（2378）昨日公佈末期業績，去年已賺毛保費收入降近6%，至425.21億（美元．下同）；來自持續經營業務的利潤21.85億元，增近12%；經調整經營溢利55.07億美元，按年上升近4%；每股來自持續經營業務的利潤為81.6仙。集團宣派第二次中期普通股息每股10.73美仙，全年股息為每股16.1美仙，按年大跌65%。

去年集團亞洲全年保費等值銷售額減少28%至36.96億美元，因香港與內地邊境長期關閉，令香港銷售額大幅下降，香港保費等值銷售額錄7.58億美元，按年跌62%；至於亞洲及香港新業務利潤分別為22.01億元及7.28億元，按年下跌38%及61%。集團指，一旦邊境重新開放，內地客戶對香港產品的需求將繼續存在。

擬發新股籌30億美元

此外，集團預計在今年第二季考慮向機構投資者和香港散戶公開發售美國壽險業務Jackson股份，籌集約25億至30億元的新股本，集團執行總裁Mike Wells於電話會議上補充，在港發新股考慮到稅務及流通性因素，冀藉此獲納入本地指數及港股通名單。至於所得會用於贖回高息債，暫不會用於收購與中信（267）合資的內地業務。保誠股價昨收報159元，升2.3%。