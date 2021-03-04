創興銀行（1111）去年少賺22.13%，盈利錄14.8億元，每股盈利1.34元，派末期息0.23元，跌43%；全年共派息0.34元。受累大幅減息政策影響，導致市場利率水平急促下滑，期內淨利息收入29.27億元，按年跌10.22%；去年淨息差為1.34%，按年跌28個基點。

非利息收入方面，包括費用及佣金收入、買賣及投資收入及其他營業收入，按年升17%至8.82億元，其中淨費用及佣金收入4.34億元，升33.37%，主要受惠證券買賣、財富管理及貸款相關業務之費用收入增加，而淨買賣及投資收入有2.58億元，主要來自買賣收入、外匯資金掉期活動和客戶外匯買賣之溢利。期內，金融資產淨減值損失4.22億元，按年大增2倍，減值準備後之營業溢利為17.25億元，按年下降23.28%。

內地經濟率先復蘇，創興銀行內地分支機搆業務表現良好，截至去年底，總資產593億港元，按年增31.7%；營業收入8.2億港元，按年增長17.6%，在全行佔比首次突破20%。內地客戶貸款佔比由2019年的20.2%提升至28.5%，帶動集團貸款增長增長兩成，跑贏港銀同業，創銀副主席兼行政總裁宗建新在媒體記者會上表示，貸款增長動力來自中資國有企業、行業龍頭企業，城市改造等項目，財務總監陳錦基續補充，貸款大幅增長部份反映人民幣升值逾6%所產生的匯兌因素。

講到淨息差走勢，宗建新表示，本港拆息無太大空間下降，去年銀行第四季淨息差已回升0.16個百分點至1.36%，加上銀行積極管理存款定價，淨息差壓力稍為下降，有信心今年淨息差較去年好。

截至去年12月底，不履行貸款比率0.65%，較2019年底升0.32個百分點。宗建新指出，內地業務發展較快，貸款增長較多，近幾年不良率均處於零水平，未來會加大投放內地，至於香港中小企則受疫情影響，對資產質素有負面影響，惟排查後發現客戶情況未有太大惡化，有一半曾參與紓困措施的客戶已退出相關措施，又指個別不良貸款仍有改進空間，有部份可望收回，他個人對資產及業務發展有信心。

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