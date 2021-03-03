【本報訊】路透報道，新世界（017）旗下瑰麗酒店（Rosewood Hotel）擬美國SPAC上市，集資約4億美元（約31億港元）。在越來越多資金參與下，不少交易所也開始研究引入SPAC上市機制，英國亦考慮允許SPAC上市交易。

英國考慮允許SPAC上市

路透引述多名消息人士指，瑰麗酒店上市由瑞信及細摩牽頭。瑰麗酒店主要由鄭志剛妹妹鄭志雯管理，新世界、瑞信及摩通均未有回覆該社查詢。

SPAC是特殊目的收購公司（Special-Purpose Acquisition Company），又稱空白支票公司（Blank Check Company），是近年常見的上市方式。SPAC上市時沒有實質業務，須在特定時間內成功收購公司（一般為兩年）。

據高盛報告，年內有175家SPAC公司，共籌集560億美元。單單2月份就有90家SPAC籌集了320億美元資金，發行量有史以來最大。該行估計，未來兩年SPAC上市或產生逾7,000億美元收購活動。李澤楷早已涉足SPAC市場，消息指李嘉誠也正籌備SPAC上市。

隨着資金快速流入SPAC市場，不少交易所已加速開放SPAC上市機制以圖分一杯羹，英國考慮允許SPAC上市交易，另外亦會引入同股不同權架構。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）指，開放上市規定可讓倫敦在英國脫歐後保持全球競爭力。