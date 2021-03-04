港股連續第12日「單跳」，波幅之大、走勢之飄忽實在罕見，周三（3日）見陰陽燭出現利好訊號，嘗試入場買些少貨，翌日即告損手離場，輸錢事少，失信心事大，先行離場，保住今年利潤為上策。

無trade好做，不妨整理一下思緒，為下一步行動作準備。宏觀面去睇，雖然全球疫情有降溫迹象，抗疫措施逐步放鬆，大陸人過大海賭錢甚至毋須核酸證明，但經濟復蘇仍然脆弱，環球央行短期仍將繼續放水，炒通脹將是今年的大主題。投資主軸不同，操作上亦與去年大有分別：今年舊經濟買來揸，科網、醫藥股則短線炒上落。

呢幾日收到不少戰友inbox，指高位買入SaaS股、手機硬件股中伏，問可否堅守等下一個春天？其實論增長前景，魏力仍然看好，呢類股目前的隱憂不在於增長，而在於極為高昂的估值。去年疫情肆虐，實體經濟一潭死水，但平錢一街都係，唔買tech股、藥股可以買乜？利率似有若無之下，估值幾高都無所謂，因為都無更好的投資選擇。

不過隨着美國十年期債息回升至1.5厘附近，經濟復蘇又見曙光，再用100倍市銷率（PS）買隻SaaS股，定係5倍PE買隻銀行股？聰明錢目前的取態，就是沽前者獲利，再用利潤去博後者。呢轉跌浪一路都是殺估值，而不是擔心增長放緩，如拉遠至未來3年去睇，科技醫療股即使是買貴，但也不是買錯了，本身是中長線投資的話，捱住先也無妨，但如果買入目的是短炒，本身無持貨的耐性及信念，就千萬不要短炒變長揸，因為最終只會在更低位（甚至最低位）認輸離場。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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