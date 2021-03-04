疫情改變企業員工的工作模式，在家工作之外，部份企業縮減所需寫字樓樓面，為節省成本，造就共享辦公室生存空間。隨著企業使用共享辦公室作基地成趨勢，世邦魏理仕表示，辦公室及商務中心品牌IWG集團 (International Workplace Group) 落戶海濱匯，租用5萬方呎樓面，以進一步擴張集團在九龍東版圖。

世邦魏理仕表示，IWG集團租用海濱匯1座及2座5樓全層共5萬方呎樓面，以旗下共享辦公室品牌 Signature 營運全港第三家Signature中心。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓執行董事駱應銘表示，在急速轉變的市場環境中，企業正在利用靈活辦公空間的優勢來管理營運成本、提升靈活性，並通過採用更具彈性的工作模式來提高員工投入度，IWG集團在香港第二核心商業區租用海濱匯甲級寫字樓空間。」

IWG集團創辦人兼行政總裁Mark Dixon表示，各行各業在加快採用混合工作場所模式以應對疫情挑戰。IWG集團為不論是在家辦公者或大型企業的客戶提供覆蓋全球的服務式辦公室網絡。除了最新位於海濱匯的中心將於今年5月開業，IWG集團旗下Signature近年接手原由We Work租用的尖沙嘴港威大廈，以及銅鑼灣希慎廣場作據點。

自2016年起，世邦魏理仕於2016年開始，為IWG集團在港促成達15宗租賃，包括新租約及續約項目，共40萬方呎樓面。