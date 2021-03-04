兩會今日揭開序幕，但港股潛水，恒指最新跌732點，報29,147點，低見29,102點。雖然習近平提倡碳中和議題，亦獲多名人大代表提及，但新能源股今日普遍向下，信義光能（968）急挫超過一成，報13.58元；保利協鑫能源（3800）跌8%，報2.97元；比亞迪（1211）跌6.3%，報200.8元。

國家政策另一個焦點是推動社會數碼化，但今日科技股亦相當「唔畀面」，美團（3690）跌7%，穿350大關，報346.4元；騰訊（700）亦跌3.7%，穿700大關，報696元；小米（1810）跌3.7%，報25.45元。

全國人大代表、騰訊主席馬化騰提交多份建議書，涉及鄉村振興、新就業、碳中和、數字治理、粵港澳大灣區、生態環保等領域。馬化騰去年因身體原因缺席兩會，外界關注他今年會否出席。

馬化騰宣佈，騰訊將成為首批啟動碳中和規劃的互聯網企業之一，並將加快綠色技術研發，推動綠色數據中心等低碳技術創新應用，建立高技術、高能效的「碳中和數據中心」。

他又建議，引導互聯網科技與智慧農業「同頻共振」，加快推動農業生產數碼化，培養信息時代「新農人」，甚至幫助解決農村留守兒童、空巢老人的問題等。

馬化騰形容，中國已形成與歐美不同的數字經濟模式，具有優勢，但提醒P2P、共享單車、長租房和社區團購，牽涉用戶的資金安全，必須嚴格納入監管。

小米雷軍：引導龍頭企業發揮示範作用

全國人大代表、小米集團董事長兼行政總裁雷軍亦提交三項文件，建議同樣圍繞推動數碼經濟發展、加快建設科技強國的大方向，以營造有規劃可預期的宏觀政策環境，引導龍頭企業更好發揮示範帶動作用，包括鞏固智能製造裝備及關鍵部件的基礎研發能力、推動老年人數碼化服務及縣域醫防數據互聯共享，加強醫療數據分析與應用。

中投：長期資金推碳中和 擴大外幣國債發行

另外，全國政協委員、中投公司副總經理趙海英提交兩份提案，針對引導長期資金助力碳中和，以及擴大外幣國債發行。她建議監管部門推新措施，鼓勵機構投資者將綠色投資納入其評價體系，帶動銀行、保險等社會資本進入碳中和前沿科技領域。

至於擴大外幣國債發行，趙海英認為，中國外匯儲備連年穩定在3萬億美元以上，規模全球第一，但中國外幣國債市場尚不健全，建議在外債水平和風險可控範圍內，擴大外幣國債發行。除發行美元債外，亦可發行歐元債、日元債和英鎊債。

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