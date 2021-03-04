今時今日，移民係唔少後生仔嘅目標，但移民想移得安穩，總要有一袋資金傍身。投資美股，當然係方法之一！

蘋果財經全新直播節目《華爾街戰線》，有美股專欄作家杜昇，同你後生仔，傾吓股！開市前幫你數數美股當日三大事，兼夾追蹤、拆解契媽 Cathie Wood 最新持倉。同撈同煲同狗衝！

星期三晚有杜昇一齊做 Reddit 仔，大家見到星期二RKT嘅表現，一定會諗Reddit賭場係咪再開，研究吓GameStop 2.0是否重臨？另外，美股竟然出咗隻KOL ETF（BUZZ），今日會睇睇有咩睇頭，同時亦會跟進晶片股波幅，三星、台積電新動向。節目下半場，仲搵埋高明一齊傾DraftKings（DKNG） ，拆拆美國online賭業不容錯過？想睇足本重溫，立即點擊。

《華爾街戰線》逢美股交易日，晚上10時15分，蘋果動新聞YouTube Channel、果燃台，兩平台同步，同你備戰美股，開闢華爾街戰線！

華爾街戰線

直播日：逢美股交易日

時間：晚上10時15分至10時45分

主持：

杜昇 美股專欄作家（逢周一、三、五）

關焯照 經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任（逢周二、四）

直播平台：

蘋果動新聞YouTube Channel

果燃台

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