投資者繼續沽貨減磅。已故百億收租王永倫集團創辦人倫志炎兒子倫耀基，剛以1,268萬元沽出鴨脷洲海怡半島一個3房單位，較銀行估價略低42萬元。

土地註冊處資料顯示，海怡半島7座中層E室，實用面積739方呎，登記以1,268萬元售出，呎價17,158元。原業主倫志炎早於1993年以264.3888萬元買入收租，倫於2014年離世後，其子倫耀基於2015年繼承物業，以最新成交價計，物業28年間升值逾千萬元。區內代理表示，單位曾以1,400萬元放盤，至去年初受疫情影響，叫價曾減至1,310萬元，一減再減下，累減132萬元終成功沽貨，為該集團今年內第二度沽貨。

該家族於上月沽出觀塘麗港城最後一個收租物業，為27座中層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，原本叫價800萬元，最後減至770萬元沽出，呎價14,894元。

永倫集團近年積極出貨，先後沽出紅磡黃埔花園、鴨脷洲海怡半島、觀塘麗港城及鰂魚涌太古城等多個單位，套現逾1.04億元。其中太古城春櫻閣頂層連天台複式戶，實用面積1,277方呎，去年5月以4,030萬元成交，呎價31,558元，樓價創下屋苑歷史新高。單位由已故「收租王」倫志炎於1986年以175萬元買入，一直作長線收租，持貨近34年，賬面賺3,855萬元，升值逾22倍，最終由其子倫耀基售出單位。

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