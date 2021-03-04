環球經濟正從新冠肺炎疫情影響慢慢走出來，隨着各地開始接種疫苗，預期在今年下半年多地經濟活動有望好轉。在當前的形勢下，有一些宏觀的顛覆性因素值得投資者多加注意。

首先，美國貨幣及財政政策互相配合在去年無疑對救市有關鍵作用，但亦令到各部門的角色及獨立性變得模糊。不過，聯儲局仍是有效發揮其作用。我們相信各國央行會繼續維持低利率及擴大貨幣供應，政府債務亦將持續上升。

數碼資產吸引力正提升

其次，由於多國央行不斷擴大資產負債表，所以使到投資者對另類投資的需求更為殷切，好像私人資產及新興市場，另外，加密貨幣如比特幣越來越被視作具投資價值的資產。我們相信各國央行對於拓展自家數碼貨幣的意欲也會顯著上升。

第三，由於傳統數據好像GDP及CPI都存在滯後問題，尤其在現時經濟可短期內急劇轉變下，數據參考性大大被削弱，故此投資者會注視更多私人市場數據，例如跨境訪客的數據，從而更好掌握經濟更實時狀況。

第四，在近幾年投資者對於環境、社會及企業管治（ESG）的關注度明顯有提升，我們預期這一趨勢將延續，投資者會透過觀察企業的ESG績效而衡量其投資價值。如公司在生產過程中有沒有致力減低碳排放，以及定下零排放目標等，這亦變相向政府施加壓力，要求政府更着重氣候等相關議題，繼而訂下可能對不同行業產生影響的新政策。

第五，勞動力可能仍存在短缺。即使疫苗相繼推出後、各國就業率出現回升，勞動力理論上可以相應上升，但有研究發現勞動參與率在不同國家仍然有下降的情況，所以勞動力不足的問題可能今年會持續。

第六，民粹主義升溫及資源分配的公平性將是持續的熱話。近幾年，全球都見有一定程度的民粹主義，特別從各國選舉結果得以佐證。另外，對於種族、性別、財富不平等的不滿聲音日漸高漲，這對全球經濟亦會帶來影響。

亞洲資產配置主管 Luke Browne

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