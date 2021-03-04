特約報道｜有網民話，移民最大的掙扎，莫過於要放棄香港穩定的高薪厚職，飛去人生路不熟的地方坐幾年移民監。又擔憂人到中年，未必能在當地找到優差，同時又要兼顧子女的生活及教育。賣樓走佬定留低繼續賺錢？唔坐移民監可以嗎？資產方面點樣安排，先能成為人生的大贏家？

物業現契加按 套現資金投資移民

資產管理顧問、香港大學物業投資課程講師李詠思表示，如本身擁有市值高的現契物業，或可打造一個三贏局面。「首先，選擇一個不用坐移民監的國家，如愛爾蘭，每年只需入境 1日即符合維持移民身份的居留要求，那就不用辭工。其次，善用不同的資產如基金、債券以至股票等，通過財務運作就可以套現資金，進行投資。就以香港人多數擁有的資產物業為例，假設擁有市值約二千萬的物業，現契加按套現最高達五成，即一千萬，便可用作投資移民用途。」不過，她提醒，如本身未供完樓，已有按揭在身，最多只能套現四成。而且投資時，要清楚明白所投資項目的風險及保本成分。 「最重要是選擇穩健可靠的外國投資項目，在當地賺取的利息，就可蓋過香港供樓的利息。這樣，不用坐移民監不用賣樓，又可獲得外國居留權，同時為子女兒孫到外國升學及發展舖路，一舉三得。」李詠思身邊不乏一些年約四十歲的朋友計劃移民，他們嚮往外國生活，特別鍾情讀書較輕鬆的英語系國家，不過做父母的除了考慮移民手續是否方便外，也會考慮到當地的發展前景，畢竟不少父母都是為了下一代才考慮移民，所以都想多了解當地的社會及就業前景，希望下一代生活在充滿機遇的地方。

創新政策吸引科技巨頭 進駐當地設歐洲總部

論目前不用坐移民監、教育質素超卓的英語國家，首選一定是愛爾蘭。Bartra Wealth Advisors 區域總監林卓霆分析道，英國雖然是不少港人移民的首選，但隨著英國脫歐，當地經濟及政治環境仍存在很多不明朗因素。「相比起來，愛爾蘭身兼歐盟成員國及英國共同旅遊區，又是英語國，相信會成為不少公司轉移基地的首選國家。」

事實上，愛爾蘭早於 2013 年已被《福布斯》雜誌評為「全球最佳營商」國家，也是歐洲增長最快的 FinTech 初創基地。國家的創新政策，配合低稅率和利好的營商環境，吸引超過700家初創企業和知名科技公司進駐當地投資，令愛爾蘭贏得歐洲矽谷的美譽。科技巨頭如Google、Apple及Facebook等，均在當地設立歐洲總部。

軟件工程師最搶手 人工高福利好又不用OT

此外，愛爾蘭成為不少位於英國的金融機構轉移基地的首選國家，如Barclays、Morgan Stanley及TD Securities等，已宣布投資愛爾蘭。即使在疫情影響下，當地一些創科、醫療及保健公司仍然擴充業務，招聘人手。如子女日後到愛爾蘭升學就業，不愁沒有出路，尤其是修讀資訊科技、金融、生命科技及醫療相關科目，更是搶手。

根據國際職業網路社群平台LinkedIn統計，當地空缺最多的職位有軟件工程師、項目及客戶經理、會計師和質量分析師。而這些職位所需的技能包括項目管理、JavaScript、財務會計、客戶關係管理、市務營銷和社交媒體營銷。人工不錯之餘，福利也好，部分大公司更會派發股權，最重要是，可享受到香港實現不到的work-life balance。

想移民愛爾蘭一點都不困難，申請移民愛爾蘭4至6個月就可快速獲批，更不用坐移民監，一年一天到愛爾蘭便可滿足維持永居的條件，住滿5年後便可申請入籍！愛爾蘭的公民更可以在歐盟以及英國自由生活和工作，整個歐洲都是你的家園。不過要以上述好條件移民，就要參與當地投資項目，投資門檻是多少？適合投資在愛爾蘭甚麼項目？回本機率有幾高？風險如何衡量？資金調配的話要留意什麼？當地稅制又如何？「港人大遷徙：善用資產佈局 開展第二人生之愛爾蘭篇」網上講座，請來Bartra區域總監林卓霆及資產管理顧問、香港大學物業投資課程講師李詠思，教你如何善用投資計劃，移民愛爾蘭打通英國歐盟！

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日期：2021年3月18日（星期四）

時間：晚上8時至9時

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