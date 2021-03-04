跨境支付公司Airwallex（空中雲滙）透過完成收購UniCard Solutions Limited（UniCard）取得儲值支付工具（SVF）牌照。Airwallex 宣布，已完成對UniCard的收購，並已於2月23日獲得金管局同意成為 UniCard 的股東控制人。

UniCard 是一家成立於香港的公司，並是《支付系統及儲值支付工具條例》下的儲值支付工具持牌人。Airwallex自2015年成立以來，先後進行4次融資，累計完成4億美元的融資額，先後引入長和系資深顧問李嘉誠旗下的維港投資、騰訊 （700） 及紅杉資本等投資者。

Airwallex 指，將繼續為 UniCard 現有的儲值卡產品提供支持，同時將為香港企業引入創新的支付與收款解決方案。公司將通過其全資子公司 UniCard，推出更豐富的卡支付產品，實現安全、合規、便捷和低成本的多貨幣跨境交易。CEO兼聯合創始人 Jack Zhang 補充，現階段企業比以往任何時候都需要更先進的支付工具，以適應不斷變化的商業需求，通過收購 UniCard，公司將持續創新，為香港及亞洲地區的企業實現全球增長。

現時香港儲值支付工具眾多，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、TNG等等，惟仍有不少屬較低調，未為公眾所認識，包括三三金融、銀傳集團等，另外金管局前總裁陳德霖旗下圓幣公司亦正申請儲值支付工具牌照。

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