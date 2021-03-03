專攻住宅市場的世紀21開拓工商舖市場咁大件事冇人講，該行半年前已開始建立工商舖網站，已租了地方作為工業部辦公室，目前在觀塘正物色一個地方做寫字樓部。利申，在下與這家代理行沒有任何利益關係，只是想交代自從政府去年撤銷工商舖辣招後，不少專做住宅市場的中小型代理行紛紛踩隻腳入工商舖市場，今年一手工商市場這嚿肥豬肉，保守估計佣金高達10億元，這亦反映工商舖市場復蘇。

去年年底工商舖撤辣，發展商沒有立即推盤應市，因為一手工商大額成交及超貴特色單位大部份由內地客承接，一日未通關，發展商唔敢貿然推盤。近期大角嘴、荔枝角的一手工商盤見到住宅客佔買家比例頗高，即使新式工廈建築呎價逾過1萬元，始終睇好撤辣後的非住宅物業市場，發展商自然順勢部署未來幾季推盤。

一手工商盤多到一隻手都數唔晒，例如第一集團已有3個項目分佈荃灣及荔枝角、新地（016）荃灣德士古道涉及38萬方呎、新世界（017）長沙灣瓊林街涉及100萬方呎。另外，林子峰持有觀塘敬業街項目、億京觀塘重建項目正進行補地價，隨時傾掂就賣樓花。今年一手工商項目成交額要超過200億元真是好保守推算，衰衰哋賣建呎1萬元，平均每單刁3%至5%佣金，年內一手工商佣金高達10億元不是吹牛。

小師兄

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