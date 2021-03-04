BNO Visa吸引大批港人移民英國，雖然港人不能享用當地公共福利，但在英國首置可受惠於「印花稅假期」（stamp duty holiday）。英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）周三（3日）公佈新財政預算案，將原定3月31日完結的「印花稅假期」延長至今年6月30日，期間50萬英鎊以下的物業，可豁免印花稅；之後門檻將降至25萬英鎊以下，直到9月30日。

在舊稅率之下，樓價首12.5萬英鎊或以下才可免稅。自去年7月起至3月31日，在英格蘭和北愛爾蘭，全球首置客購買50萬英鎊以下的物業，可獲豁免繳交印花稅，非首置客則須繳交3%印花稅。6月30日後，豁免門檻將降至25萬英鎊以下的物業，直到9月30日，作為過渡期，10月1日開始恢復原有稅率。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！