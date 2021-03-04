美國傳統基金會將公佈新一期全球經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），有份協辦的《華爾街日報》報道，曾連續25年蟬聯第一的香港，日後不再獨立評分，與澳門一樣納入中國計算，原因是近年本港政策明顯受北京控制。

劉銳紹：反映美商界對香港有顧慮

時事評論員劉銳紹表示，美國傳統基金會屬一個較保守組織，並有一定影響力，反映美國一批經濟界人士對香港及中國有顧慮。他又稱，前特首董建華與基金會創辦人Edwin Feulner識於微時，而基金會將香港剔除評級，反映香港工商界人士在該基金會的遊說力量減弱。

劉銳紹認為，未來將出現兩個關鍵情況，一是北京認為外國制裁力量不到位，會想辦法突破；二是美國透過政經途徑孤立中國，即使聯合其他西方盟友，除非遇上中國內鬥或經濟崩塌，否則不會立竿見影。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健則指，必需留意國際間是否再有報告將香港與中國並列，例如信貸評級等，因為此舉將實際影響香港投資成本。但目前該經濟自由度排名，對香港營商影響不大，商人亦絕少關注該指標而決定是否投資，他認為香港被剔除的政治意味更濃。

香港曾連續25年成為全球最自由經濟體，惟去年被新加坡取代，跌至第二位。而據最新報告，新加坡將以89.7分蟬聯第一位，其次為新西蘭、澳洲、瑞士、愛爾蘭、台灣等；中國則排第107位，得分僅58.4，被評定為「多數不自由」，低於烏干達等非洲國家。

美國傳統基金會每年根據貿易自由、財產權利、司法效率、政府誠信等範疇，為各經濟體系評分，發表經濟自由度指數。

傳統基金會創辦人Edwin Feulner在《華爾街日報》撰文指，香港的政治自由及自治受損，已與其他中國主要城市，例如北京和上海無分別。報告又提及，香港自治受限、打壓新疆少數族裔、北京網絡活動等，將廣泛地動搖中國與國際關係，並失去信任。

Edwin Feulner在文章透露，自己曾出席1997年香港主權移交儀式，當時已擔心香港會變成中國一個普通的中型城市，可惜如今竟成事實，「香港一直是個特殊地方，其開放性神奇地將兩個世界（中西方）融合在一個繁華地方。」他慨嘆香港被中國剥奪去自由和自主權，同時憂慮美國的經濟自由亦沒有改善，「只有回到自由市場的原則，並對個人自由作出承諾，依賴這種美國核心價值，才能使我們擺脫一切困境。」

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