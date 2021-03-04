房屋及財產保險初創公司Hippo Enterprise將透過SPAC上市，並會和Reinvent Technology Partners Z合併，李嘉誠旗下的維港投資曾多次領投該公司，估值約50億美元（約387.5億元）。

李嘉誠旗下的維港投資曾在2016年10月領投Hippo Enterprise，其後又參與B輪及C輪融資，合計融資達1.5億美元。Hippo能夠為投保者提供60秒內的投保服務，曾和多間保險公司合作推出保險產品，並希望透過智能家居技術為用戶提供預防性的保障，因此有進行有關收購。

Reinvent Technology Partners Z由LinkedIn聯合創辦人Reid Hoffman和社交遊戲服務商Zynga前行政總裁Mark Pincus成立，合併後公司估值約50億美元。Hippo Enterprise在2015年成立，以線上銷售房屋保險為主。

據Pitchbook，Hippo Enterprise在去年11月的最新一輪融資中籌集了3.5億美元，估值約為16.5億美元。Hippo Enterprise於2019年收購了家居維修平台Sheltr，隨後於去年收購了競爭對手財產和意外保險公司Spinnaker Insurance Co.。

與Reinvent Technology Partners Z的合併將包括一項約4.5億美元的私人投資。合併後，Hippo Enterprise將在紐交所上市，股票代碼為「RTPZ」。

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