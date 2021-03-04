美國十年期國債債券孳息率升0.15%，至1.472厘。歐洲股市早段均跌，美國三大指數期貨造好，道指期貨升0.46%，至31,092點；標普500指數期貨跌0.69%，至3,790點，納指期貨跌0.96%，至12,560點。

德國DAX指數跌0.68%；英國富時100指數跌1.16%；法國CAC40指數跌0.46%；意大利富時MIB指數跌0.8%。

「科技女股神」Cathie Wood旗下的Ark Investment主要持倉盤前捱沽。Tesla（TSLA）盤前跌2.02%，至640.02美元；Roku（ROKU）跌2.3%，至361美元；Square（SQ）跌2.86%，至234.2美元；Teladoc Health（TDOC）跌2.55%，至198美元；百度（BIDU）跌4.6%，至265.02美元。

中概股盤前亦均跌。富途（FUTU）跌5.46%，至136.5美元；老虎證券（TIGR）跌7.42%，至20.33美元；拼多多（PDD）跌4%，至162美元；B站跌5.29%，至131.44美元。

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