雖然Bitcoins近日由高位一度跌近兩成，但不代表加密貨幣市場從此由盛轉衰，反而隨着更多人加入，出現更多新玩法。

早前提及的「外圍美股」Mirror Protocol，如果大家覺得太技術流，難以理解，那麼NBA Top Shot則更容易讓大家消化。

簡單來說，NBA Top Shot就像是以前「抽閃卡」的玩法，只是在網絡時代，由閃卡變成NBA籃球明星生涯最精采一刻的短片（Moment），再加入現時手機遊戲最吸金的「刷寶箱」機制，每名NBA球星Moment發行量都有不同，從而決定稀有度及價值。

與其他具收藏價值的物品不同，除了獲官方授權，每張Moment都會記錄在區塊鏈平台Flow內，物品編號（ID）及買賣數據都會在區塊鏈中留有痕迹，買家毋須擔心買到A貨或假貨。

結果，NBA Top Shot去年底推出以來，即大受籃球迷歡迎。Moment卡包價格介乎9美元至230美元，假如你抽中LeBron James（LBJ），據報可以用10萬美元賣出，如果附圖是最稀有的LBJ入樽的Moment，叫價更高達20萬至25萬美元，成為繼炒鞋、炒波衫後另一當炒「潮物」。

區塊鏈數據分析網站The Block顯示，上周NBA Top Shot活躍用戶人數達22.7萬人，而交易額超過1.25億美元（約9.75億元）。其活躍程度之高，連帶區塊鏈平台Flow的「幣價」也迅速炒起，由2月初約3美元一粒，短短一個月即炒高10倍，至每粒超過34美元。

以前是人多好辦事，現在是人多會值錢。可惜的是，NBA Top Shot至今仍將香港區封鎖，要跟世界球迷齊齊炒，也許要用到VPN。

徐風

筆者為證監會持牌人

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