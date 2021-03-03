【本報訊】樓市再度乍現恐慌性入市。維港滙開售前夕，鄰區荔枝角曼克頓山一個五房大宅，最新以癲價9,100萬元易手，創區內分層戶歷史新高。青衣更一日連錄7宗成交，而被指為隱世孤島的屯門龍珠島別墅，樓價亦破頂。

美聯王俊康指，大額物業交投暢旺，曼克頓山2座極高層A室，實用面積3,071方呎，屬原則相連單位，五房間隔，望維港煙花海景，剛以9,100萬元連一個車位易主，呎價29,632元，樓價創區內分層戶新高，呎價亦創屋苑歷來次高。單位2018年底放盤，當時連3個車位叫價1.28億元。原業主2009年9月連4個車位購入，當時成交價6,200萬元。車位現時每個約值400萬元。

新地（016）發展的曼克頓山，前身為九龍巴士荔枝角車廠舊址，單位總數1,118伙，但同類原則相連戶僅兩伙，另一伙為1座63樓A室。

龍珠島別墅360萬易手

翻查成交紀錄，曼克頓山1座65樓天際複式單位，實用面積3,989方呎，2012年由海外註冊公司斥1.0368億元購入，呎價25,991元，成交價創屋苑新高。當年有傳買家為天王劉德華。曼克頓山現有一伙複式放售，為2座天際複式戶，實用面積3,819方呎，天台附設泳池，業主開價1.5億元，呎價3.9萬元，兩價均挑戰屋苑新高。

除大型屋苑外，資金更流入二、三線屋苑，被指為隱世孤島的屯門龍珠島。資料顯示，龍珠島別墅F7座地下5室，上月登記以360萬元沽出，以實用面積286方呎計，成交呎價12,587元，兩價均破盡紀錄，較屋苑去年錄得的舊紀錄再推高10萬元。

原業主2017年6月以303.8萬元入市，持貨近四年賬面獲利56.2萬元，升值18.5%。據知，單位向海，屬地下連花園特色戶，惟該花園並不入契。

青衣本月3日14宗成交

利嘉閣彭錦添表示，二手小陽春持續，青衣周三單日連環錄得7宗成交，青怡花園及藍澄灣各佔兩宗，其餘為資助房屋及村屋。彭稱，公屋長發邨敬發樓高層28室，實用面積264方呎，一房間隔，屬遺產物業，業主綠表市場叫價200萬元，大幅減價28%後，以145萬元成交，呎價5,492元，是全區唯一「1球」放盤。是次成交呎價創屋苑綠表逾兩年新低。原業主2006年以13.1萬元買入該公屋，持貨15年升值10倍。

青衣昨單日再多4宗成交，本月首3天暫錄14宗成交。盈翠半島2座中層D室，實用面積767方呎，望全海景，以1,528萬元沽出，呎價19,922元，創同類單位近半年新高。